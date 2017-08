Martinenghi d’oro. È campione del mondo juniores

Foto varie di nuoto

Nicolò Martinenghi è ancora d’oro. Il nuotatore 18enne di Azzate ha vinto a Indianapolis la finale dei 100 metri rana laureandosi campione del Mondo Juniores.

Dopo aver fatto registrare un doppio nuovo record in semifinale, Martinenenghi non ha ripetuto o migliorato il crono, chiudendo con quasi mezzo secondo in più rispetto alla precedente gara, ma il suo 59”58 è bastato per mettersi al collo la medaglia più importante.

Queste le parole rilasciate al termine della gara dall’atleta allenato da Marco Pedoja: «Non mi considero il favorito in questa competizione, sono solo quello che ha fatto registrare il miglior tempo oggi, magari domani qualcuno può fare meglio di me. Certo, sono felice del risultato. E’ stata una dura stagione con tante gare e sono contento dei miglioramenti che ho fatto. Non so cosa mi riserverà il futuro, so solo che dovrò lavorare sempre più duramente».

Ora per Nicolò altre due gare nelle quali potrà conquistare altre soddisfazioni: i 50 rana e i 100 misti.