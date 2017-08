Martinenghi, nuovo (doppio) record a Indianapolis

Foto varie di nuoto

Il Mondiale di Budapest non è andato come sperato, ma Nicolò Martinenghi rimane un fenomeno assoluto per il mondo del nuoto.

Il ranista di Azzate ai mondiali juniores che si stanno svolgendo a Indianapolis sta andando fortissimo e nella notte ha stampato un altro record. Anzi, due. Nella semifinale dei 100 rana Martinenghi ha fatto segnare il tempo di 59″01, nuovo record mondiale junior e italiano assoluto.

Nella notte italiana tra oggi, giovedì 24 agosto, e venerdì l’atleta allenato da Marco Pedoja sarà di nuovo in acqua per la finale dei 100 rana.

A Indianapolis Martinenghi gareggerà anche nei 50 rana e nei 4×100 misti.