Martinenghi si regala un oro per i 18 anni e si prepara per gli Usa

Compleanno con vittoria per Nicolò Martinenghi, che nel giorno in cui ha festeggiato i 18 anni ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri rana a Roma nel corso dei Campionati Italiani di Categoria.

Martinenghi ha chiuso con un crono di poco sopra al minuto (1’00”05), un tempo discreto dopo le fatiche di Budapest.

La lunga estate per il ranista di Azzate non finirà qui. È stato infatti convocato per i Mondiali Junior che si terranno a Indianapolis dal 23 al 28 agosto.