Marzetta passa all’opposizione ma non si dimette da assessore

Lorenza Marzetta, assessore al Commercio e alla Sicurezza

Non si dimette da assessore all’Edilizia e alla Sicurezza ma comunica il suo passaggio al gruppo di opposizione Angera Futura con una lunga lettera inviata al sindaco Alessandro Paladini Molgora che ha anche pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Lorenza Marzetta lascia il gruppo di maggioranza Cambiangera e A come Angera per passare al gruppo indipendente di cui Flavio Barelli, uscito dalla maggioranza due anni fa, era l’unico esponente fino ad oggi.

Molti i punti di disaccordo messi in risalto dall’assessore Marzetta che lamenta la mancanza di attenzione, da parte del gruppo di maggioranza e della giunta, su temi come il commercio e il turismo, la cura del verde e della pulizia delle strade, la mancanza di condivisione delle informazioni sull’arrivo dei migranti, la mancata realizzazione del piano di emergenza e della Protezione Civile: «Io non ho più intenzione di stare dentro una giunta senza poter fare nulla – spiega l’assessore – sulle deleghe deciderà chi me le ha date e cioè il sindaco Molgora»

Parte delle questioni emerse sono entrate a far parte di una proposta, avanzata da Flavio Barelli, e indirizzata direttamente al sindaco nella quale sono elencati 11 punti programmatici che Angera Futura chiede di realizzare in cambio di una tranquilla navigazione della giunta verso la fine del mandato: «Si tratta di punti molto semplici da attuare, cose di buon senso che si potrebbero fare in poco tempo – spiega Barelli – chiediamo al sindaco di prendere atto di questa situazione nuova e, se confermerà le deleghe a Lorenza Marzetta e accoglierà i nostri punti, troverà massima disponibilità da parte nostra».

Gli undici punti spaziano dalla richiesta di un piano di rilancio del commercio nel centro cittadino, un protocollo unitario per aumentare i controlli su chi richiede aiuti ai servizi sociali, un’assemblea sulla questione migranti, partecipare all’Arona Air Show 2018 ma anche migliorare il decoro cittadino, aprire una pagina facebook informativa e occuparsi del problema delle deiezioni canine.