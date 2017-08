Massimo Priviero a Musical Box con il nuovo disco

musica generica

Si terrà allo storico negozio Musical Box di Besozzo, e poi a Varese Dischi, la prima data del tour di presentazione del nuovo disco di Massimo Priverio (sabato 9 settembre, alle 18).

Da sempre legato alla storica realtà besozzese, l’artista presenta il suo nuovo lavoro dal titolo “All’Italia”, in uscita il 15 settembre. In contemporanea sarà pubblicato un eBook con approfondimenti e contenuti inediti, riservato ai fan di Massimo e ai clienti dei negozi che ospiteranno il suo tour di presentazione.

Massimo Priviero infatti, lo scorso anno ha lanciata un referendum dal suo sito ufficiale che invitava le persone a votare il loro negozio di dischi di fiducia. Un’iniziativa per sottolineare l’importanza dei negozi, come luoghi di cultura da preservare. E’ anche per questo che Priviero, terrà il tour di presentazione del suo nuovo album in diversi store musicali.

Le date

– sabato 9 settembre Musical Box Besozzo, ore 18.00 (Via XXV Aprile, 58, 21023 Besozzo VA – 0332 770479)

– sabato 16 settembre Varese Dischi, ore 18.00 (Galleria Manzoni, Via A. Manzoni, 3, 21100 Varese – 0332 241056)

– venerdì 22 settembre F.lli Frigerio, ore 18.00 (Via Bernardino Luini, 46, 22100 Como – 031 269727)

– sabato 23 settembre Disco Club, ore 17.00 (Via S. Vincenzo, 20, 16121 Genova – 010 542422)

– domenica 24 settembre Alphaville Piacenza, ore 18.00 (Via del Tempio, 50, 29121 Piacenza – 0523 337157)

– venerdì 29 settembre Rock & Folk, ore 18.00 (Via Conte Giambattista Bogino, 4, 10123 Torino – 011 1950 3719)

– sabato 30 settembre Tosi Dischi 2.0, ore 18.00 (Via Emilia A S. Pietro, 57/c, 42121 Reggio nell’Emilia – 0522 442248)

– sabato 28 ottobre Discovery, ore 18.00 (Piazza Alvise Conte, 6, 36015 Schio, Vicenza – 0445 523985)