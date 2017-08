Matematici di tutto il mondo per ascoltare il “Nobel” Kontsevich 

Foto varie

Si sono aperti ieri 31 luglio a Villa Toeplitz, Varese, i lavori della RISM5, l’evento annuale di punta organizzato dalla RISM (Riemann International School of Mathematics), in collaborazione con l’Università degli studi dell’Insubria.

La “Topological and Algebraic Advances in Quantum Field Theory, QFT” ha richiamato a Varese una sessantina di studenti doc e post doc da tutto il mondo provenienti oltre che dall’Italia, da USA, America latina, Europa, Cina, India, per seguire le lezioni dei più importanti esperti del settore QFT tra cui la Fields medal (1998) Maxim Kontsevich, IHES – Institut des Hautes Études Scientifiques).

Diretta dal professor Ron Donagi leader nella geometria algebrica applicata alla QFT, proveniente dalla University of Pennsylvania e organizzata dai professori Daniele Cassani e Sergio Cacciatori dell’Università degli Studi dell’Insubria – con la straordinaria partecipazione della Simons Foundation, la più importante fondazione americana per finanziare la ricerca di base in particolare per la Matematica e la Fisica che fa la sua prima discesa in Italia come sponsor di un evento scientifico – la School approfondirà fino al 4 agosto il tema della interconnessione tra geometria quantistica e fisica.

«In tre anni di attività dal 2014 abbiamo avuto due RISM school, evento che è diventato un appuntamento a livello mondiale, tre congressi, quattro workshop con più di 500 visitatori da tutto il mondo e questo è andato ben oltre ogni aspettativa. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questo successo e in particolare i membri del consiglio scientifico della RISM (Enrico Bombieri, Ron Donagi, Ivar Ekeland, Louis Nirenberg e Alfio Quarteroni), la prossima RISM6 nel luglio 2018 sarà diretta dall’ultima Fields Medal: Martin Hairer» sottolinea il professor Cassani, direttore della Rism School.

Maggiori informazioni su: www.rism.it.