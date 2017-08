Meeting di Rimini, Regione Lombardia stanzia (ancora) 130mila euro

Immagini varie Italia

Puntuale come il Meeting di Rimini arriva la polemica sul contributo annuale erogato da Regione Lombardia. (Immagine di repertorio)

Secondo il quotidiano Repubblica, la giunta giudata da Roberto Maroni avrebbe stanziato per l’edizione 2017 della kermesse di Comunione e Liberazione un contributo di 130mila euro.

Negli anni recenti infatti la cifra era scesa a 60mila euro, rispetto agli anni d’oro di Roberto Formigoni: 100mila euro nel 2002, 114.550 nel 2003, 311.300 nel 2004, sopra i 200mila negli anni successivi fino a scendere a 70mila nel 2012. Cifra che è poi sostanzialmente rimasta la stessa negli anni dell’era di Roberto Maroni (repubblica.it)

Non si fa attendere la replica di Maroni. “Contrariamente a quanto scritto da Repubblica – si legge in una nota - la cifra di 130.000 euro è identica a quella stanziata negli anni precedenti e non c’è alcun aumento di spesa a differenza di quanto riportato dal quotidiano. La cifra è utilizzata per l’acquisto degli spazi dove collocare lo stand della Regione all’interno della kermesse, stand che quest’anno sarà dedicato all’anno della cultura e ai siti Unesco”.