Meglio lo spritz della ramazza

Quando l’ex sindaco Massimo Nicora ha pubblicato il suo appello sulla pagina Facebook Cazzago Brabbia News, già immaginava che non avrebbero risposto in molti. Cercava volontari disposti a dare una mano per ripulire il paese dopo la tempesta di venerdì sera che lo ha messo sottosopra.

E’ stata una sorta di scommessa, che abbiamo osservato anche noi di Varesenews con una certa curiosità. Un esperimento sociale, diciamo: visto che ormai lamentarsi e protestare è diventato uno sport nazionale, volevamo vedere in quanti avrebbero aderito all’appello di Nicora. Bene, sabato mattina si sono presentate 6 persone, tra cui il sindaco Emilio Magni e ovviamente Nicora. Fine. Siccome sappiamo quanto persone hanno visualizzato il post, 134, ci aspettavamo che, tolto chi è in vacanza, chi aveva impegni inderogabili e i neonati, almeno una trentina di persone si sarebbero presentate.

Invece le persone erano sei, cittadini “comuni” quattro. E mentre i “coraggiosi” volontari ripulivano il lago di piazza, la vita dei frequentatori abituali del bel bar sfiorato dal cipresso caduto durante la tempesta, andava avanti senza scossoni.

Tranquilli non intendiamo dare lezioni a nessuno, né tirare le orecchie: solo offrire uno spunto di riflessione. La prossima volta che vi mettete alla tastiera e vi “travestite da leoni” ricordatevi di quando il vostro paesino aveva bisogno di voi e avete preferito farvi uno spritz.