Meno birra e più abbracci: tutto pronto per l’Alzheimer Fest

Sarà un evento di portata nazionale. Il primo di una lunga serie che vorrebbe sfociare nella nomina ufficiale di Gavirate Comune “Friendly” da parte dell’associazione italiana Alzheimer.

I prossimi 1, 2, 3 settembre, la cittadina lacustre ospiterà un’importante e particolare festa. Ideata dal giornalista del Corriere della Sera Michele Farina e dallo psicogeriatra Marco Trabucchi, è sostenuta nei suoi mille dettagli dal piccolo gruppo operativo del Progetto Rughe che è andato via via allargandosi sino a contare, oggi, oltre 100 volontari coinvolti.

Tre giorni per celebrare le persone con questa malattia neurodegenerativa, che fa perdere la cognizione del sé. Un momento di aggregazione, condivisione e progettazione aperta anche ai parenti e a tutti gli operatori che quotidianamente convivono con i problemi legati alla demenza.

« Sono contenta e onorata che si sia scelto Gavirate come località per questa prima festa nazionale – ha commentato il sindaco Silvana Alberio – Sia perché è la dimostrazione che noi abitiamo in un luogo bello, accogliente, ricco di spunti inediti che, magari, ci sfuggono nella quotidianità. Ma sono contenta, anche, che si sia scelta la periferia, sottolineando la vivacità culturale che qui risiede e che non è esclusiva delle grandi città. Devo ringraziare quanti stanno lavorando da mesi per la riuscita di un’iniziativa veramente ricca di spunti e ospitata in scenari belli e accoglienti».

tre giorni di eventi a Gavirate dall'1 al 3 settembre

Le diverse iniziative si svolgeranno tra il lungolago, il centro e il chiostro di Voltorre: « È una festa che ci riempie di orgoglio – ha commentato Cristina Riva, assessore provinciale – Da sempre questa, come le precedenti amministrazioni, è sensibile ai temi sociali. Questo è un campo molto delicato dove occorre lavorare perché le persone affette da questa demenza possano ritrovare un minimo di identità. In questi tre giorni faremo un viaggio circolare nella bellezza alla ricerca di questa residua capacità cognitiva».

Tra gli organizzatori più attivi c’è Giuseppe Bartoccini, promotore anche del Progetto Rughe: « Siamo davvero una bella squadra che lavora compatta perché crede in questo progetto. I segnali che ci arrivano sono forti: per la prima volta al progetto vetrine parteciperanno 50 negozi. Veramente un ottimo risultato in vista anche del nostro progetto di far promuovere Gavirate tra le città “Community friendly”»

L’Alzheimer Fest vede coinvolta tutta la collettività: « Anche il nostro gruppo “Per Gavirate” – spiegano Gianni Lucchina e Vittorio Mastrorilli – sostiene e partecipa a questo momento importante. La dimostrazione ulteriore che è nel DNA di questa collettività la collaborazione e la solidarietà: da aprile ad oggi, il calendario degli eventi di questo tipo è stato molto ricco».

Tra gli organizzatori, oltre a Comune, Provincia, Corriere della Sera e Alzheimer Gavirate, anche la Croce Rossa Comitato Medio Verbano , l’associazione italiana di psicogeriatrie e la Pro Loco.

Come racconta il manifesto: « Come l’Oktober Fest di Monaco, con molto meno birra e molti più abbracci, cibi sani, piccole e grandi conquiste da raggiungere». sarà un’occasione che abbinerà momenti scientifici a momenti di incontro tra persone, famigliari, operatori e volonterosi di ogni provenienza.

Scarica qui il programma della manifestazione: ProgrammaAlzFest, che vedrà venerdì 1 settembre l’esibizione della Banda Osiris alle 21.15 al lido.