Meridiana apre il collegamento charter per Shenzen in Cina

Air Italy

Nuove connessioni con la Cina: Meridiana ha inaugurato il primo volo charter per la Cina, che è decollato ieri da Milano Malpensa alle 18.25 per la città di Shenzhen e ripartito oggi con arrivo previsto per le 22.45 a Malpensa.

Il volo charter settimanale sarà attivo fino al 28 settembre 2017, mentre dal 2 ottobre diventerà un collegamento bisettimanale di linea, ogni lunedì e giovedì.

«Oggi la nostra compagnia vive un momento storico volando per la prima volta in Cina con il nuovo collegamento no-stop fra Milano Malpensa e Shenzhen» dice il presidente di Meridiana, Marco Rigotti. «Siamo profondamente grati a tutti i partner di questa operazione, che ci hanno dato supporto e un caloroso benvenuto all’Aeroporto di Shenzhen. Con loro ci auguriamo di crescere in questo nuovo mercato accogliendo a bordo dei nostri voli i nuovi ospiti cinesi diretti in Italia e in Europa».

L’operazione che prende avvio oggi prevede oltre 60mila posti offerti con 113 rotazioni complessive. Il volo di linea in partenza dal 2 ottobre (IG3319) decollerà da Milano Malpensa (IG3318) alle 13.00 (arrivo a Shenzhen alle 07.20) e da Shenzhen alle 08.50; il tempo di volo dall’Italia è di poco più di 12 ore. La nuova linea sarà operata da un aeromobile di Air Italy, Boeing 767-300, con una doppia configurazione di 248 posti in economy e 18 in Electa, la business class di Meridiana (foto d’archivio e generica).

Meridiana avvia i collegamenti con la Cina in collaborazione con Dream Air e Tempus Network, due primarie società leader nel mercato turistico cinese. Sia Milano, sia Shenzhen sono città importanti per le loro attrazioni turistiche e per gli intensi scambi commerciali. Nel corso del 2018, grazie alla collaborazione con i nostri partner commerciali e al network di Meridiana in partenza da Milano, sarà possibile ampliare l’offerta di destinazioni in Italia e in Europa da proporre al mercato cinese in connessione con il nuovo volo fra Milano e Shenzhen.