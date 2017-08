Merlin soddisfatto: “Varese più tecnico che in passato”

varese calcio 2017 2018

La vittoria ottenuta contro la Giana Erminio, nel pomeriggio assolato di domenica 20, ha ringalluzzito tutti i tifosi del Varese presenti a Masnago: applausi a scena aperta, sorrisi e condivisioni sui social network all’insegna del sereno per gli appassionati che sperano di vedere i biancorossi in testa al gruppo del Girone A.

Una sensazione positiva condivisa dal direttore sportivo, Alessandro Merlin, che però («per come sono fatto io», spiega) cerca di evitare voli pindarici con i risultati del calcio agostano. «Non mi ero abbattuto per i pareggi con Cerano e Verbano, quindi non mi esalto dopo la vittoria sulla Giana. Però non posso negare che la squadra mi sia piaciuta: i ragazzi hanno affrontato la gara con la giusta concentrazione e disputato un’ottima prova. Ma non avevo dubbi su di loro».

Foto di Ezio Macchi

Come abbiamo raccontato ieri, a fare buona impressione è stato soprattutto il centrocampo, capace di costruire geometrie e occasioni da gol e di “palleggiare” molto bene. «Sono abbastanza d’accordo – spiega Merlin – In mezzo al campo è nato tanto gioco grazie alle qualità dei nostri giocatori. Però non faccio raffronti diretti con l’anno scorso, perché non sono cambiati solo i centrocampisti: un po’ tutta la squadra è differente. Il Varese ora è meno fisico (il ds cita Viscomi, Bottone, Gazo, Giovio, Scapini tra chi non è più biancorosso) ma ha acquisito maggiore tecnica e di conseguenza è più forte sul palleggio».

Merlin poi “festeggia” una propria premonizione: «Quando Zazzi è andato a provare con la Triestina ho pensato, e sperato, che sarebbe rientrato alla base. Conoscendo Sannino, non mi sembrava il giocatore ideale per il suo tipo di calcio. Ora è tornato, ieri ha disputato un’ottima partita ed essendo un “under” dà un’ulteriore soluzione a Iacolino. Ma attenzione, perché tra i giovani ci sono anche Battistello e Careccia da tenere in considerazione: sono tutti ragazzi molto validi».

Merlin alla scrivania

Infine, il dirigente del Varese parla di Andrea Repossi, possibile nuovo acquisto: «Il ragazzo ci interessa, la trattativa con l’Inveruno è intavolata ma non è conclusa. Speriamo vada in porto perché è sarebbe un acquisto ottimo anche in prospettiva e perché ha caratteristiche particolari. È un giocatore che sa far davvero male agli avversari e con lui il mister avrebbe tante soluzioni tattiche in più».

GIOVEDÌ ANCORA IN CAMPO

La quarta amichevole di preparazione è stata fissata questa mattina e si disputerà gioveedì 24 agosto sul campo di Albizzate a partire dalle 16,30. Contro il Varese si schiererà l’Accademia Pavese, squadra già affrontata dai biancorossi nella stagione trascorsa in Eccellenza. Domenica 27 è poi in programma un ultimo test, contro un’avversaria da definire.

Albizzate diventa la sede anche degli allenamenti di questa settimana (mercoledì alle 15; venerdì alle 10 e alle 15, sabato alle 10,30), prendendo il posto dell’impianto di Morazzone. A tal proposito la società del presidente Taddeo ha ringraziato caldamente il Morazzone per l’ospitalità ricevuta in queste settimane.

MERCATO: UFFICIALI MELESI E FRATUS

Il Varese intanto ha ufficializzato l’arrivo di due giocatori che erano già nell’orbita del club biancorosso, Loris Melesi e Simone Fratus, entrambi di classe 1998. Melesi, centrocampista nativo di Como e proveniente dalla società lariana, ha già fatto il suo esordio in uno spezzone di gara contro la Giana; Fratus invece è nato a Calcinato e va a completare il novero dei terzini, visto che opera in particolare sulla fascia destra. Il 19enne arriva dall’Albinoleffe e ha già disputato la Serie D con la maglia dello Scanzorosciate.

Bisogna ancora attendere, come detto sopra, per Andrea Repossi, il 21enne esterno dell’Inveruno che tutti additano come prossimo rinforzo biancorosso. Un pezzo davvero pregiato per questa categoria.