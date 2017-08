Mezzi pubblici fermi a Ferragosto, con poche eccezioni

Mezzi pubblici fermi a Ferragosto. La società Autolinee varesine, che gestisce i traporti, ricorda che martedì 15 agosto saranno in circolazione solo i pullman dei trasporti urbani della città di Varese che osserveranno l’orario festivo. In servizio anche la linea D (Varese-Azzate) e la linea L (Varese-Bisuschio). Ferme tutte le linee extraurbane.

Si ricordano però i collegamenti con il Sacro Monte e, soprattutto, con la festa degli alpini al Campo dei Fiori: a Ferragosto sarà possibile salire al Campo dei Fiori solo con il trasporto pubblico messo a disposizione dal Comune di Varese e Autolinee Varesine che partirà dalla fermata di via Manin, cioè di fronte al Palasport. La strada, da quel momento, sarà chiusa completamente al traffico delle vetture fin dal bivio con il Sacro Monte.

Il servizio partirà dalle 8.45 e proseguirà fino alle 17.30.

Il costo del biglietto è di 1,40 euro l’uno (ricordatevi di acquistare sia andata che ritorno, se pensate di rimanere più di 90 minuti). La navetta con l’autobus più grande, in questo caso, salirà anche al sacro Monte: sarà quindi possibile riprenderla, da piazzale Pogliaghi, se si desidera approfittarne per fare una passeggiata ferragostana.

Le partenze da via Manin saranno ogni 30 minuti dalle 8.45 alle 16.45. I ritorni dalla Festa della Montagna verso il bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori e via Manin saranno ogni 15 minuti dalle 9.15 alle 17.30. I ritorni da piazzale Pogliaghi verso via Manin saranno ogni 30 minuti dalle 9.07 alle 17.37.