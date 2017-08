Preso il micio viaggiatore, star dell’estate a Malpensa

foto generiche su Malpensa

Schivo e furbo tanto da tenere in scacco per settimane chi cercava di prenderlo, il grosso micione bianco e nero che ad agosto si aggirava al Terminal 1 di Malpensa ha animato i social durante il mese più caldo delle partenze, guadagnandosi la simpatia di viaggiatori e dipendenti.

Dopo una lunga “caccia” finalmente, grazie ai volontari del Cat Village di Lonate Pozzolo, è stato catturato e portato al sicuro. Il felino si aggirava per l’aeroporto di notte quando il terminal era deserto mentre di giorno si nascondeva tanto da far perdere le proprie tracce. Gli appostamenti sono durati giorni e grazie alla pazienza dei volontari della colonia felina, in accordo con il gestore dell’aeroporto, dopo tre tentativi notturni andati a vuoto sono riusciti a prenderlo.

Il gatto ha fatto la sua prima comparsa in aeroporto nei primi giorni di agosto e rimane un mistero come abbia fatto ad intrufolarsi all’interno. Adesso la mascotte dell’estate 2017 di Malpensa sta bene e presto troverà una casa dove stare. Sempre a Malpensa, zona Torre di Controllo, a metà agosto sono stati trovati quattro gattini di due mesi, dati in affidamento al Cat Village, che sono sono in attesa di un padrone. (foto tratte da “Sei di Malpensa se”)