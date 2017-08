Miele buon quarto al “Friuli Venezia Giulia”

Rally dei Laghi 2017 - Ultimo passaggio sulla \"Alpe-Valganna\"

Buon quarto posto per Simone Miele al Rally del Friuli Venezia Giulia, gara disputata nell’ultimo fine settimana e valido per il Campionato Italiano WRC.

Il pilota di Olgiate Olona, impegnato insieme al navigatore toscano David Castiglioni, ha portato la sua Citroen DS3 fino ai piedi del podio ottenendo un piazzamento importante. Classifica, tra l’altro, piuttosto “corta”: a vincere è stata la Ford Fiesta WRC di Albertini e Fappani con un vantaggio di 34″9 su Marco Signor (Fiesta) e 36″5. su Corrado Fontana (Hyunday i20).

Miele e Castiglioni hanno concluso il rally a 1’05″4 da Albertini (primo in tutte le prove ad eccezione di quella di apertura, vinta da Perico) ma sono riusciti a tenere alle spalle Testa-Bazzocchi per meno di 6″. «Per noi è stato un buon piazzamento, il quarto posto assoluto, in questo difficile “Friuli” – ha spiegato Miele – Non abbiamo avuto grandi acuti ma sinceramente i primi tre, questa volta, per noi erano irraggiungibili».

Con il risultato del “Friuli” Simone Miele mantiene la quarta posizione assoluta del campionato con 28 punti, due in meno di Signor salito al terzo posto. Ormai imprendibile il solito Albertini che ha centrato la quarta vittoria in altrettante prove ed è ormai certo della vittoria finale. Tra due settimane, a San Martino di Castrozza, la quinta e penultima prova stagionale del CIWRC.