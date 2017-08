Migranti ad Angera: il sindaco incontra il prefetto

Alessandro Paladini Molgora

Il giorno 25 agosto il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, è stato ricevuto dal prefetto Giorgio Zanzi per analizzare insieme la situazione dei 16 richiedenti asilo ad Angera, attualmente ospitati da una cooperativa in abitazioni concesse da privati.

Lo specifica lo stesso primo cittadino in unanota aggiungendo che la richiesta dell’incontro era motivata dal fatto che gli accertamenti eseguiti dai tecnici comunali e dalla polizia locale di Angera su input del sindaco, avevano rilevato carenze sotto il profilo igienico- sanitarie all’interno della struttura. Carenze che hanno indotto a chiedere una perizia da parte dell’Ats, l’ente titolato ad esprimersi su queste tematiche. Il verbale dell’Ats aveva confermato una serie di carenze, strutturali e di gestione, a cui è seguita un’ordinanza sindacale affinché regole e indicazioni vengano rispettate al più presto, pena ulteriori azioni che possono arrivare fino allo sgombero.

“Il prefetto ha chiarito di aver preso in seria considerazione sia la relazione dell’Ats che l’ordinanza effettuata. E di aver inoltrato formale contestazione alla cooperativa” dichiara il sindaco Alessandro Paladini Molgora “.E’ ora in attesa delle controdeduzioni. Se queste non dovessero risultare soddisfacenti potrebbero portare anche alla revoca della convenzione con la cooperativa. Ha poi aggiunto che non è da escludere la possibilità di un trasferimento di questi migranti presso altre strutture più idonee. Il Comune nel frattempo continuerà a mantenere monitorata costantemente la situazione, nell’interesse collettivo e nel rispetto delle regole. Stiamo inoltre valutando come poter coinvolgere i richiedenti asilo, nel caso permanessero ad Angera, in attività a favore della comunità. Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione il prefetto per l’impegno e la puntualità nell’averci dato risposte concrete”.