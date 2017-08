Minaccia i vicini con un’accetta

Le foto di Italia Mondo

La lite di cortile degenera e spunta un’accetta, usata come arma per minacciare il vicino di casa.

È successo a Trecate, dove i carabinieri della locale Stazione, nei giorni scorsi, sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso effettuata tramite il numero d’emergenza 112.

I militari, giunti sul luogo ove erano in corso dissidi tra vicini di casa, hanno calmato gli animi e ricostruito la dinamica dell’episodio. Uno dei coinvolti – sessantenne del luogo – durante il diverbio per futili motivi con il vicino avrebbe minacciato il confinante brandendo l’accetta. I carabinieri, nel dubbio, hanno sequestrato l’utensile da taglio, temendo che potesse essere usato effettivamente come arma.