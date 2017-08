Miss Italia: un’altra piemontese vola a Jesolo

Selezioni di Scandeluzza - ph Alberto Bardus

Victoria Savio, nata a Córdoba in Argentina, ma residente a Torino, è Miss Tricologica Piemonte e Valle D’Aosta 2017. Farà parte delle dieci ragazze che rappresenteranno il Piemonte e la Valle d’Aosta alle prefinali nazionali di Miss Italia, al via a Jesolo il prossimo 27 agosto.

Victoria, 18 anni per 1,70 di altezza, capelli e occhi castani, ha conquistato la corona alla Locanda dell’Angelo di Scandeluzza, in provincia di Asti. Studia all’Istituto tecnico commerciale Sommeiller, le piace ballare e pratica la ginnastica artistica.

Sul podio anche Giulia Carrer, 20 anni di Moncalieri (TO), Arianna Roselli, 20 anni di Chivasso (TO), Giulia Romano, 19 anni di Alessandria, Lidia Mancuso, 19 anni di Torino, Manuela Fichera, 21 anni di Borgomanero (NO), Emilia Gugliermotti, 27 anni di Vercelli.

Questa sera il concorso di bellezza fa tappa a Giaveno, nel torinese, dove dalle 21:30, nella centralissima Via Roma, si elegge Miss Alpitour Piemonte e Valle d’Aosta.