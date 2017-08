Missione Thailandia per i giovani della comunità pastorale don Gnocchi

Il gruppo di giovani in partenza per la Thailandia

(nella foto: i 12 giovani partenti con al centro uno dei missionari Saveriani, padre Alex, ora in Italia)

Partono oggi, mercoledì 9 agosto, zaino in spalla e voglia di fare una grande esperienza di missione. Sono gli undici giovani della comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi di Varese, guidati da don Marco Usuelli.

La loro destinazione sarà la Thailandia, in due missioni dei padri missionari Saveriani, che sono già stati loro ospiti e testimoni di vita nell’altra missione che hanno compiuto nel 2014 in Bangladesh.

La prima parte del loro viaggio sarà a Bangkok, dove i salesiani hanno una missione nella baraccopoli della città: cioè hanno la strada, piu che una parrocchia, per incontrare le persone e i loro disagi. «Incontreremo disoccupati, anziani, persone con problemi di droga. Il disagio, in un luogo molto più povero del nostro».

La seconda parte sarà al nord della Thailandia in un’altra missione che si occupa di profughi in arrivo dalla Birmania e da altre regioni confinanti. «Andiamo in una parte povera del mondo, sperimenteremo la vera povertà e ci metteremo al suo fianco, con persone che non vivono con il nostro stile di vita. Sarà, spero, un’esperienza importante per i nostri ragazzi» ha commentato don marco Usuelli, che li accompagnerà in questo viaggio.

I ragazzi della comunità beato don Carlo Gnocchi faranno tesoro del WiFi che raggiunge anche i luoghi più lontani, per mandarci in diretta la loro esperienza, con un diario quanto più possibile quotidiano.

Per ora però, tutto quello che devono fare è mettere gli zaini in spalla e raggiungere Zurigo, da cui raggiungeranno con un volo diretto Bangkok. E a noi non resta che augurar loro buon viaggio.