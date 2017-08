Missione Thailandia: secondo giorno a Bangkok

Undici giovani della comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi, guidati da don Marco Usuelli in missione in Thailandia, dai padri missionari Saveriani. Il loro diario

La seconda giornata a Bangkok ci ha visti ancora immersi mattina e pomeriggio nel lavoro di incontro nelle periferie della città. Divisi in tre gruppi accompagnati dai catechisti e dai due giovani che collaborano con i padri con un contratto annuale, che gli permette di fare esperienza diretta e portare alle loro famiglie qualche soldino in più, e da Padre Alessio, il nostro padre Missionario di riferimento che ci sta accompagnando giorno per giorno in questa avventura straordinaria; abbiamo camminato nelle strette vie della baraccopoli, che si snoda praticamente sotto ponti e cavalcavia dell’autostrada. Da lì ogni gruppo famigliare ha una baracca, alcune fatte di semplice lamiera, altre con pannelli in legno. In alcune di queste strette vie, passa addirittura la ferrovia, le rotaie portano i treni praticamente a ridosso delle baracche.

Grandi problemi con i bambini, altissima la dispersione scolastica, nonostante possibilità di accedere gratuitamente, i genitori o nonni laddove i genitori non ci sono, preferiscono tenerli attorno alle loro faccende, molto spesso con l’inevitabile rischio che i loro figli entrino in pericolosi giri di spaccio e comunque della mancanza delle più elementari istruzioni di base.

Notevole è la presenza delle scuole cristiane, abbiamo pranzato presso la…. con presenza di più di 200 bimbi provenienti dalle baraccopoli. Qui ancora vige l’obbligo della divisa, così che ognuno non possa venire discriminato se vestito male o sporco. La divisa obbliga ad una presenza più decorosa e pulita.

Tratteggiamo alcuni di questi incontri di oggi:

Un incontro con un anziano reduce della seconda guerra mondiale combattuta in Corea ci è rimasto particolarmente nel cuore per quanto ascoltato. Persona ovviamente anziana. Si è commosso nel raccontarci la sua vita, chiedeva un abbraccio e una foto assieme a noi…

Una signora anziana che ha dato ad ognuno di noi una benedizione buddista. A tal proposito stiamo toccando con mano quanto sia accogliente e ben disponibile la società buddista. Qui in Thailandia il buddismo ricopre al quasi totalità della persone. Ci sono poi circa un 3% Mussulmano, i Cristiani lo 0,7% . Le persone sono ben disponibili all’accoglienza, i bambini sempre molto affettuosi. I padri ci hanno detto che non hanno faticato ad inserirsi nel contesto, sono stati subito ben accolti nonostante una religione diversa, anzi molto rispettati proprio perché richiamano al sacro, allo stesso modo dei loro monaci buddisti. È proprio vero che la Thailandia è la terra del sorriso ( questo il significato della parola).

Un altra persona incontrata nella sua “casa” una baracca in lamiera. La signora è muta dalla nascita, si è fatta capire con i gesti, molto contenta di averci lì. Ha spiegato la sua vita a gesti, con foto di alcuni momenti della sua vita.

Un piccolo di 5 o 6 anni che giocava a fianco della sua baracca, a mezzo metro delle rotaie del treno. Subito ha visto il padre Alessio, ci ha preso per mano e fatto sedere su di una panca. Ci ha intrattenuto con modi simpatici sotto lo sguardo della mamma, che passa la giornata attorno alla baracca.

Altre persone anziane da sole immobili, una di queste ci ha chiesto aiuto X girarsi.

Si fa evidente quanto la solitudine e la povertà il degrado portino ad una vita molto spesso sola, povera di ogni prospettiva quotidiana alla quale noi occidentali siamo abituati ad avere…

Nel pomeriggio il solito incontro su un campetto di calcio in mezzo alla baraccopoli, è occasione di vedere tanti piccoli, giocare con loro in modo semplice ma gioioso.

Anche questa giornata intensa abbiamo cercato di viverla al meglio, dando il meglio di noi stessi.