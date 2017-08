Missione Thailandia: un pranzo in comunità

Undici giovani della comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi, guidati da don Marco Usuelli in missione in Thailandia, dai padri missionari Saveriani. Il loro diario

GIORNO 4: UN PRANZO IN COMUNITA’

Sveglia presto come ogni mattina e ore 07:30 partenza per una località a circa due ore di pulmino da Bangkok dove c’è una struttura cattolica, adibita anche alla vita comune, con scuola che accoglie i bambini orfani che vengono dai villaggi a nord del paese. La casa accoglie 50 ragazzi, è della diocesi, diretta da due suore della congregazione del Sacro Cuore, nostro compito è animare la giornata con canti balli, giochi ed attività.

In più padre Alessio porta con se una decina di ragazzi intorno ai 8-10 anni che segue regolarmente, provenienti dalla baraccopoli; è un segno bello di attenzione nei loro confronti, che mai hanno possibilità di passare una giornata fuori città, in più l’incontro con altri ragazzi è molto importante per loro.

Al mattino loro arrivano presto, i poveri si svegliano presto, prima delle 07 sono già sotto casa a chiamarci…

Appena arrivati siamo stati accolti con un ballo e con la consegna di collane con ghirlande di fiori, che ci hanno messo al collo. Un gesto semplice che fa capire che loro si sono preparati alla giornata, hanno lavorato prima, ci hanno pensato. Tutto questo per noi è significativo, perché siamo abituati allo stile occidentale di fare tutto in fretta, di consumare tutto in fretta, ma poco propensi alla preparazione calma e pensata.

Rimaniamo colpiti di tutto ciò…

Ci mettiamo anche noi in gioco con quanto abbiamo preparato: dei balli e bans dell’oratorio, oltre ad alcuni giochi. Teniamo banco per un’oretta, non facile per il grande scoglio della lingua, se non tradotta del Missionario.

In tutto ciò sono inseriti anche la decina di ragazzi dalle baraccopoli.

Il pranzo è ben preparato, con qualche attenzione maggiore per noi occidentali; il cibo Thailandese è molto piccante, e per noi c’è la giusta dose.

Il pomeriggio sotto un caldo tropicale che ti fa sudare anche se sei seduto, ci vede impegnati in partite di pallavolo e calcio. I ragazzi si divertono assieme, educati e senza mai sentirli urlare o litigare… noi ci inseriamo in alcune partite, ma più di tutto godiamo di questa domenica semplice, vissuta in mezzo a ragazzi in grande povertà di affetti, tutti orfani, in grande povertà di vita quotidiana, gli amici delle baraccopoli; ma tutti ricchi in umanità, in voglia di donare un sorriso nonostante tutto.

Ci tornano in mente le parole del Signore Gesù: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Lui lo sperimentava ogni giorno, per noi è sperimentare che con i poveri si riceve molto. Ritorniamo a casa nel fine pomeriggio, stanchi ed accaldati per la giornata, ma contenti per il tempo donato.

GIORNO 3: LA GIOIA DELLE PICCOLE COSE



Oggi in Thailandia si festeggia la festa della mamma poiché in questo giorno compie gli anni la Regina. I più trascorrono la giornata in famiglia.

Come dice Jean Vanier “L’amore è fare le cose ordinarie con tenerezza”. Mai come in questi giorni stiamo sperimentando la gioia delle piccole cose, vissute con tenerezza.