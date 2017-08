Mondiali di Gran Fondo: passaggio di consegne da Albi a Varese

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Una delegazione della Società Ciclistica Alfredo Binda questo fine settimana è ad Albi, in Francia, per partecipare alla cerimonia ufficiale del passaggio di testimone tra gli organizzatori del Mondiale di Gran Fondo 2017 Albi e gli organizzatori del Mondiale di Gran Fondo 2018 che si terrà a Varese. Il prossimo anno sarà, infatti, la Città Giardino ad ospitare dal 29 agosto al 2 settembre l’Uci Gran Fondo World Championship 2018. Obiettivo di questa manifestazione è diffondere il ciclismo amatoriale a livello internazionale offrendo agli amanti della bicicletta l’opportunità di gareggiare come professionisti e competere per il titolo di Campione del Mondo di Gran Fondo.

A Varese sono attesi ciclisti provenienti da oltre 30 paesi nel mondo accompagnati da familiari ed amici per un indotto turistico ed economico sicuramente importante oltre la grande opportunità di visibilità internazionale per il nostro territorio. Una vetrina particolare per mettere in mostra per le nostre bellezze storiche, culturali, e naturali con i suoi laghi e le montagne: il luogo ideale per praticare sport all’aria aperta. Basta pensare che questa settimana ad Albi, per diversi giorni, sono presenti 3000 ciclisti oltre agli accompagnatori.

L’evento iridato – organizzato dalla Società Ciclistica Alfredo Binda guidata dal presidente Renzo Oldani, insieme ai partner di progetto NRC Occhiali e Puntotours – è possibile grazie all’indispensabile supporto delle Istituzioni ed in particolare della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Varese e del Comune di Varese.

Per promuovere al meglio l’evento e le peculiarità della nostra provincia la Varese Sport Commission sarà presente con materiale informativo realizzato ad hoc che verrà distribuito ad Albi dove ci sarà anche un corner dedicato alla 2° Gran Fondo Tre Valli Varesine 2017 e ai Mondiali Gran Fondo di Varese 2018.

«Camera di Commercio – dice il presidente di Camera di Commercio, Giuseppe Albertini – ha supportato fin da subito la candidatura a valere sul progetto Varese Sport Commission, vista la rilevanza in termini di presenze turistiche dai vari paesi del mondo auspichiamo che altri enti pubblici e sponsor privati si affianchino a noi per la migliore riuscita dell’evento dell’anno prossimo: il mondiale Gran Fondo 2018 giunge a 10 anni esatti dai campionati mondiali professionisti del 2008».

«Per la città di Varese– afferma Davide Galimberti, Sindaco di Varese – è un grande onore ospitare i Mondiali del prossimo anno. Tale iniziativa rappresenta una concreta applicazione del piano del turismo approvato recentemente dal Consiglio Comunale. Riteniamo che lo sport insieme al contesto naturalistico del nostro territorio costituiscano una grande opportunità per le nostre aziende impegnate nel turismo e per i giovani che da tale settore potrebbero trarre opportunità di lavoro nonché esprimere la propria creatività.»

In preparazione del Mondiale di Gran Fondo 2018, Varese è pronta ad ospitare il prossimo sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre la Uci Gran Fondo World Series, gara di qualificazione per i campionati del Mondo 2018.

Per maggiori informazioni www.trevallivaresine.com