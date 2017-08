Monossido in hotel, 15 persone all’ospedale

Foto varie

L’allarme è scattato poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 9 agosto quanto almeno dieci ambulanze e due automediche del 118 sono accorse in via Fabio Filzi in un hotel per intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i vigili del fuoco: la fuga di questo gas inodore e incolore sarebbe avvenuto attraverso l’impianto di condizionamento dello stabile.

All’interno dell’hotel erano presenti 142 persone, tra dipendenti dell’hotel e ospiti: 15 sono state portate in ospedale per intossicazione.

Una bambina di circa 10 anni è stata tra le prime ad avvertire malori: è stata soccorsa e portata in codice giallo al Niguarda.

Codici gialli anche per le altre persone soccorse.