Monsignor Delpini a Varese, alla chiesa di santo Stefano

Monsignor Mario Delpini, designato qualche giorno fa come nuovo Arcivescovo di Milano (di cui Varese fa parte) attende di assumere pienamente il suo incarico, cosa che avverrà ufficialmente il 9 settembre, e per farlo attraverso un percorso, ha organizzato una sorta di pellegrinaggio personale per visitare privatamente le chiese diocesane e sostare in preghiera davanti alle rappresentazioni mariane.

Per questo il 4 e 5 agosto fa tappa a Varese: e la prima comunità ad essere visitata sarà quella della Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi, dove raggiungerà la chiesa di Santo Stefano per le 17.00 di venerdì 4 agosto, per sostare in preghiera all’altare della Madonna del latte.

Al momento di preghiera mariana sono invitati tutti i fedeli della comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi⁠⁠⁠⁠.

Come specifica Bizzozero.net:

Monsignor Delpini arriverà con la sua auto personale e non incontrerà formalmente nessuno, ma si limiterà a recarsi in chiesa, dove – come detto – si raccoglierà in un breve momento di preghiera, per poi riprendere subito il suo pellegrinaggio che lo porterà in altre chiese della città. Per l’occasione sarà comunque allestito un servizio d’ordine per disciplinare la presenza dei fedeli ed evitare confusione, e sarà allestito un parcheggio provvisorio e straordinario nel prato accanto alla chiesa.

La storia della chiesa di santo Stefano, da Bizzozero.net