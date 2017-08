Monsignor Delpini per la prima volta al Sacro Monte da Arcivescovo

La prima salita a Sacro Monte di monsignor Mario Delpini come arcivescovo di Milano, anche se lui scherza dicendo: “Fino a settembre sono ancora disoccupato” (entrerà in carica ufficialmente a settembre).

Zainetto in spalla, scarpe da ginnastica e sguardo attento verso i tanti fedeli accorsi per accompagnarlo. Monsignor Delpini è arrivato in anticipo alla Prima Cappella per salire a piedi fino a Sacro Monte.

È una strada che conosce bene perché l’ha percorsa tante volte. Con passo sicuro è partito alle sette insieme a tante persone recitando il rosario. Alle otto ha concelebrato la messa insieme ai sacerdoti del decanato di Varese e a un ospite importante, il vescovo di Utrecht.

La giornata di oggi (sabato 5 agosto) per Delpini sarà ricca di visite e incontri, dopo le visite di venerdì 4 agosto alle comunità pastorali del decanato di Varese.