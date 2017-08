Monsignor Dionigi Tettamanzi: la giornata dell’ultimo saluto

dionigi tettamanzi 4

Martedì 8 agosto è la giornata dell’ultimo saluto all’arcivescovo di Milano emerito, cardinale Dionigi Tettamanzi.

La giornata inizierà con due messe di suffragio in Duomo alle 7.10 (con ingresso dalle porte laterali di via Carlo Maria Martini) e 8.00 ( con ingresso dal sagrato). I funerali verranno celebrati alle 11 e saranno presieduti dall’Amministratore apostolico cardinale Angelo Scola e concelebrati – tra gli altri – dall’Arcivescovo eletto di Milano monsignor Mario Delpini. Tutti i sacerdoti che desiderano concelebrare i funerali potranno farlo, entrando in Duomo dall’ingresso laterale di via Carlo Maria Martini, arrivando per tempo (ingresso dalle ore 10) e portando con se camice e stola viola.

Anche ai fedeli è chiesto di presentarsi in anticipo, così da poter superare per tempo i dovuti controlli di sicurezza.

Il Duomo domani sarà aperto dalle 7.

LE DIRETTE

I funerali del cardinale Tettamanzi saranno trasmessi in diretta martedì 8 agosto in tv, radio e web su

Telenova (canale 14) e Chiesa Tv (canale 195) dalle 10.40.

Tv2000 (Canale 28. SKY canale 140, TivùSat 18) dalle 11

Telepace (canale 187) dalle 10.50.

Radio Marconi dalle 11, Radio Mater dalle 10.55, Radio Vaticana Italia (omelia dalle oRe 11.20)

Dalle 10.40 la diretta sarà su www.chiesadimilano.it

Anche Varesenews sarà a Milano per raccontare l’ultimo saluto all’Arcivescovo.

IL CARDINALE TETTAMANZI VERRA’ SEPOLTO IN DUOMO

Il cardinale Tettamanzi – al termine della celebrazione – verrà sepolto in Duomo, sul lato destro della cattedrale, ai piedi dell’altare Virgo Potens dove è presente anche l’urna del beato cardinale Schuster.