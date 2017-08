Mortale sulle strade del Ticino: perde la vita un motociclista di 53 anni

Grave incidente sulle strade del Canton Ticino.

Poco prima delle 12, a Lodrino, nel comune di Riviera, un’auto e una moto si sono scontrate, con gravi conseguenze per il motociclista, deceduto dopo qualche ora in ospedale.

Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale “un 79enne automobilista svizzero domiciliato in Riviera circolava sulla strada cantonale in direzione sud. Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre stava svoltando verso sinistra per accedere alla strada che porta al locale aeroporto è entrato in collisione con un 53enne motociclista svizzero domiciliato in Valle Leventina, che si dirigeva verso nord”.

Il motociclista, sbalzato dalla moto è caduto pesantemente a terra, riportando ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che dopo aver prestato le prime cure al motociclista lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale, dove il 53enne è deceduto.