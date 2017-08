Morto in casa. Trovato dopo tre giorni

Da qualche giorno non avevano sue notizie e hanno chiesto alle forze dell’ordine di effettuare un controllo. Così ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita del 67enne Angelo Borroni morto per cause naturali nel proprio appartamento di via 24 maggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno aperto la porta chiusa dall’interno e i carabinieri allertati, come detto da alcuni familiari. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato proprio nell’abitazione. I primi rilievi del medico legale hanno confermato che il saronnese, pensionato celibe, era morto per motivi naturali tre giorni prima.

La presenza dei mezzi di soccorso nella piccola via del quartiere della parrocchia della Regina Pacis ha suscitato molto allarme che presto ha lasciato il posto al cordoglio.