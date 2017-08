Il motoclub Cascinetta scalda i motori per il Motor Day

Gallarate

Ora si fa sul serio: il Motoclub “Cascinetta” Gallarate scalda i motori (è il caso di dirlo) per il via alla prima edizione del “Gallarate Motor Day”, che scatterà tra due settimane, il 16 e 17

in collaborazione con Harley Davidson – Varese Chapter e NAGA Gallarate, organizza il primo motoraduno di Gallarate per tutti gli appassionati motociclisti con parata in centro città di moto d’epoca d’eccellenza. Appuntamento nel weekend di sabato 16 settembre e domenica 17 settembre 2017.

Una kermesse motociclistica che vedrà il mondo delle due ruote protagonista assoluto, con l’intento di rivitalizzare alcuni quartieri cittadini con eventi e incontri.

L’evento era stato annunciato già a inizio estate dal vulcanico Giacomo Jack Cattaneo. Che naturalmente non è rimasto con le mani in mano, da luglio in avanti: «Abbiamo inserito un circuito di minimoto» spiega il presidente del Motoclub Cascinetta. «E abbiamo anche invitato anche uno stunt biker che si esibirà».

Sono queste alcune novità, ma altre bollono in pentola, come si dice in questi casi. Da qui a due settimane non è detto che saltino fuori altri tasselli per completare l’offerta di una giornata che si preannuncia memorabile.

«La base della manifestazione sarà a Moriggia, solo alcuni eventi saranno in centro città, come il corso “In moto sicuri”. E da Moriggia partirà poi la grande parata che percorrerà la città».

Il programma completo

Sabato​ ​16​ ​settembre​ ​2017:​ ​Piazza​ ​Giuseppe​ ​Garibaldi​ ​Gallarate

● H. 9:00 – 12.00 IN MOTO SICURI – 4° CORSO DI GUIDA SICURA PER MOTOCICLI

dedicato ai ragazzi degli istituti scolastici superiori di Gallarate.

Domenica ​17​ ​settembre​ ​2017:​

●H 08:30 / 11:00 ALLESTIMENTO STAND GASTRONOMICI E STREET FOOD TRUCKS a cura dell’associazione NAGA commercianti Gallarate

● ALLESTIMENTO di STAND MOTO CLUB E BRAND MOTOCICLISTICI oltre a MINI

CIRCUITO PER ESIBIZIONE MINI MOTO per dimostrazione Corso Minimoto a cura

della “ Jorge Lorenzo Motorbike Racing School “ di Como oltre a stunt biker

● H 09:00 / 11:00 PRE REGISTRAZIONE AL DESK DEI PARTECIPANTI a cura ASD MOTO CLUB “CASCINETTA” GALLARATE con consegna programma e gadgets – necessario

fornire targa moto per sfilata in centro città prevista per il giorno

successivo.

● H 12.00 – 18.00 SPAZIO PER EVENTI MOTO E TEST DRIVE E DEMO RIDE A CURA DEI

BRAND MOTOCICLISTICI (prova la moto dei tuoi sogni.)

● h 19:30 BENEDIZIONE DELLE MOTO presso il sagrato chiesa di Moriggia

● H 20.00 IN POI, APERITIVO E CENA CON STREET FOOD – Biker Party con DJ set e

Musica dal vivo