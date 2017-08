Movimenti in difesa: la Bustese ingaggia De Bode, la Varesina saluta Fatticcioni

Le immagini dei dilettanti

Le squadre di Serie D stanno proseguendo la preparazione e mettono a segno gli ultimi colpi di mercato.

Due i movimenti che vedono protagonisti difensori centrali hanno coinvolto Bustese Milano City e Varesina. I granata hanno tesserato il roccioso marcatore Alessio De Bode, che ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Reggina, vincendo prima la Serie D e disputando la Lega Pro l’anno scorso.

C’è invece un addio in casa Varesina. Per motivi personali ha salutato Alessio Fatticcioni. Classe 1992, ex primavera della Fiorentina, il difensore dopo aver parlato con dirigenza e staff ha ottenuto lo svincolo dalla società di Venegono Superiore.

IL CALCIOMERCATO