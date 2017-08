Travolto in bicicletta muore un uomo di 66 anni

Foto varie

Un uomo di 64 anni – G.B. le sue iniziali – ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 2 agosto, alle 11, in via Pier Capponi a Gallarate. Il 64enne stava viaggiando in bicicletta ed è stato investito da una macchina.

Sul posto si sono precipitati un’ambulanza e l’automedica per prestare i primi soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Dopo il ricovero in ospedale a Gallarate le condizioni del 64enne sono parse subito molto gravi e ne è stato constatato il decesso.

Sul posto la polizia municipale di Gallarate sta conducendo i rilievi di rito.

La dinamica infatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine anche se una prima ricostruzione ipotizza che entrambe i veicoli – una Golf e la bici – stessero viaggiando lungo lo stesso senso di marcia, sul ponte della Mornera all’altezza di via Pier Capponi in direzione “Cinelandia”.

Qui, mentre l’auto girava a destra, sembra sia avvenuto l’impatto: la bici avrebbe tamponato e il ciclista, in compagnia di un altro sportivo, è stato a quel punto sbalzato a terra; il volo gli ha fatto picchiare violentemente il capo e all’arrivo dei soccorritori le sue condizioni sono apparse disperate.