Muore operaio dopo una caduta da otto metri

È morto l’operaio di 58 anni rimasto ferito gravemente quest’oggi, mercoledì 9 agosto, mentre stava lavorando. L’uomo, residente nel comasco, era caduto poco prima delle 13 in un cantiere edile a Manno in Canton Ticino.

A dare la notizia la Polizia Cantonale ticinese.

L’incidente sul lavoro è avvenuto presso un’azienda in via Violino a Manno.

L’operaio italiano, dipendente di una ditta di lattoneria, stava effettuando dei lavori sul tetto dell’azienda.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha sfondato un’ondulina in plastica cadendo da un’altezza di circa otto metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari: troppo grani le ferite riportate

(Ultimo aggiornamento alle 22.30 di mercoledì 9 agosto)