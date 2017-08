Muore podista punto in testa da un calabrone

calabrone prima

Tragedia questa mattina a Oleggio (Novara). Durante l’ottava edizione della Camminata nel parco del Ticino, memorial “Pietro Mambrini”, due persone mentre camminavano sulla ciclabile in località Loreto sono state punte sulla testa da alcuni calabroni. Per un uomo di 70 anni, nonostante gli immediati soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Fuori pericolo invece un’altra persona di 55 anni. «Purtroppo uno dei due non ce l’ha fatta – ha detto Giacinto Festari, organizzatore della passeggiata -. Ha avuto un infarto ma ancora non sappiamo se a causarlo è stata la puntura del calabrone e il conseguente shock anafilattico. Noi siamo intervenuti subito allertando i soccorsi e provvedendo a deviare il traffico per permettere l’intervento dei soccorritori»

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elicottero dell’elisoccorso. La Camminata nel parco del Ticino è una passeggiata non competitiva che si svolge su varie distanze (dai 29 km a 3 km) adatte a tutti e per qualsiasi età.