Musica, sagre e grigliate, perché si rientra ma è ancora estate

Iniziano i rientri, agosto è agli sgoccioli, ma il fine settimana è ancora all’insegna delle feste e delle sagre estive.

Tantissimi gli appuntamenti nel weekend, con proposte davvero per tutti, grandi e piccoli, amanti della cucina o della buona musica, al lago o sui monti. Ecco qualche idea:

Meteo

Le previsioni del tempo sono buone, con giornate serene o poco nuvolose e scarsa possibilità che un acquazzone improvviso rovini la festa nelle serate di venerdì e sabato. Qualche possibilità di temporali o piovaschi solo nella serata di domenica.

Le temperature sono in leggero aumento, ma si attesteranno al massimo sui 30° e sarà comunque presente un piacevole venticello a regime di brezza - Meteo

Sagre e feste

VARESE – Venerdì 25 agosto, dalle 15 alle 17, raduno di Bentley d’epoca ai Giardini Estensi > Leggi

VARESE – Tre giorni di festa (con un’anteprima giovedì 24) nel rione di Velate, con tanti appuntamenti per tutti e un’esposizione di abiti da sposa solidali > Leggi il programma

AGRA – Venerdì sera in musica con un concerto del gruppo “I parenti stretti“. Appuntamento venerdì 25 agosto alle 21 in piazza Pasquinelli > Leggi

ANGERA – Da venerdì 25 a domenica 27 agosto si svolge la “Festa del Rione Baranzit”, tante iniziative per grandi e piccini, buona cucina e musica all’area comunale del Parco giochi di via Volturno > Leggi

ARCISATE – Al parco della Lagozza sabato 26 e domenica 27 c’è la Festa della Lega Nord, con musica, incontri e specialità gastronomiche > Leggi qui

BESOZZO – Cardana in festa per la ricorrenza della Madonna delle Cime: da venerdì 25 a domenica 26 tra proposte gastronomiche e momenti dell tradizione, come la benedizione delle fattorie e la “salita dell’asino” > Leggi

BODIO LOMNAGO – Ultimo fine settimana della manifestazione “Paella&Sangria” con tante specialità (tra cui una versione vegana della paella) e due appuntamenti musicali: sabato 26 agosto protagonista il cabarock dei Monkey scream. Domenica 27 serata di chiusura con i Fiö de la Serva > Leggi il programma

BRUSIMPIANO - Fine settimana di festa con la Pro Loco in piazza Lago, con panzerotti, specialità gastronomiche e “pizzica” per ballare > L’articolo

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del Tessile ultimo fin sttimana dell’iniziativa “E…state insieme a noi“, con diversi appuntamenti per grandi e piccini > Leggi qui

CADEGLIANO VICONAGO – Ad Arbizzo da venerdì 25 a domenica 27 agosto si svolge la tradizionale festa della Madonna delle Grazie, con fuochi d’artificio finali > Leggi l’articolo

CITTIGLIO – Torna sabato 26 e domenica 27 agosto la “Gnoccata per San Biagio” nell’area attrezzata del parco feste della stazione. Una bellissima iniziativa con cui da ben 29 anni gli abitanti sostengono il restauro e gli scavi archeologici nella Chiesa di San Biagio > Leggi qui

COMERIO – Appuntamento con l’associazione Filarmonica di Comerio nel fine settimana del 26 e del 27 agosto. Filarmonicando promette tanta buona musica e cucina per tutti i palati > Leggi l’articolo

CREMENAGA > Sabato 26 e domenica 27 agosto festa con gli Alpini per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo per la Protezione civile > Leggi qui

CUASSO AL MONTE – Da giovedì 24 a domenica 27 agosto i colori e i suoni del Brasile animeranno il bosco dell’Area Pic nic di Cuasso al Monte con la Festa Brasiliana organizzata da “Sabor da Tera” > Leggi

CUNARDO – Dal 25 al 27 agosto, arriva a Cunardo la seconda edizione di Cunardo Beer Festival, evento organizzato da Hellas Cunardo presso la Baita del Fondista > Il programma

DUNO – Sabato 26 e domenica 27 è in programma “Duno, Natura e Territorio”. Intento della manifestazione è promuovere le produzioni e le eccellenze agricole, casearie e zootecniche locali, ma anche indagare il rapporto medicina e agricoltura > Leggi

GERMIGNAGA - Il fine settimana è all’insegna dei ritmi etnici, del buon cibo e delle bancarelle equo-solidali con “Equa la festa” al Boschetto di Germignaga > Il programma

ISPRA – Torna il prossimo weekend “Cascine in festa”, la manifestazione che anima la zona intorno alla settecentesca Cascina Maria Teresa, frazione di Ispra. L’appuntamento è da venerdì 25 a domenica 27 agosto > L’articolo

JERAGO CON ORAGO – Dal venerdì 25 a domenica 3 settembre “Festa della montagna” organizzata dallo Sci club con la collaborazione degli Alpini. Buon cibo, tanta musica e un obiettivo: sostenere la scuola di sci per bambini e ragazzi > Leggi qui

MALNATE – Si apre sabato 26 agosto e prosegue fino al 4 settembre Gurone in festa, la festona dell’Oratorio di Gurone, con un ricco programma di giochi, musica e tante proposte gastronomiche > Leggi

PORTO CERESIO – Domenica 27 agosto si apre la festa per l’85° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Porto Ceresio, che prosegue con diverse iniziative fino al 3 settembre > Leggi il programma

SESTO CALENDE – Il centro anziani “Abbazia” di via Liutardo dei Conti a Sesto Calende organizza la 2° edizione de “La Badia in festa”, una tre giorni di cibo e divertimento per tutti > Leggi qui

Musica e spettacoli

VARESE – Al Sacro Monte appuntamento con il concorso “Un pianoforte per il Sacro Monte”: venerdì 25 agosto si esibisce il duo formato da Mauro Donadini ed Enrico Del Prato > Leggi l’articolo

VARESE – Sabato 26 all’Isolino Virginia un concerto-spettacolo dedicato all’indimenticabile Amy Winehouse (i posti sono solo 50, occorre prenotare) > Leggi

COCQUIO TREVISAGO – Venerdì 25 agosto un bell’appuntamento musicale al museo Salvini. Alle 21, nell’ambito della rassegna “Interpretando suoni e luoghi” si esibirà la violinista Clarissa Bevilacqua > Leggi

LUINO – Sabato 26 agosto alle 21, il Parco a Lago ospita lo spettacolo “Into the Wild”, ispirato dall’omonimo film (“Nella natura selvaggia”), diretto da Sean Penn nel 2007, e realizzato da docenti e studenti del Liceo Scientifico Sereni > Leggi l’articolo

VICO MORCOTE (CH) – Domenica 27 agosto alle 20.30 Ceresio Estate propone i delicati intrecci sonori dell’Ensemble Daimonion > Leggi qui

Sport

CALCIO – Sabato 26 agosto prima amichevole della Pallacanestro Varese a Chiavenna con il Sam Massagno: si gioca alle 18 > Leggi l’articolo

CICLISMO – Domenica 27 agosto a Marchirolo si disputa il Trofeo Sax Bar. Partenza alle 13.30 da via Fratelli Sapori > Leggi

