Musica Swiss made a Gandria

Il 24 agosto, per l’ormai tradizionale approdo a Gandria (chiesa parrocchiale, ore 20.30), Ceresio Estate ospiterà un concerto dell’ensemble Swiss Cellists, reduce dal successo al festival “Confluence” di Zurigo.

I cinque violoncellisti, tra cui Mattia Zappa, hanno preparato un originale programma con musiche di Rousseau, Rossini, Mendelssohn, Brahms, Wagner e Liszt ispirate alla Svizzera, qui presentate in gustose trascrizioni. La serata si chiuderà con l’esecuzione della “Swiss Suite” del compositore Fabian Müller, che prende spunto dai canti popolari delle varie regioni elvetiche. Per il rientro a Lugano (con tappa a Castagnola) il pubblico potrà usufruire di una corsa speciale in battello (CHF 10.-) alle ore 23.00.