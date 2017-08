Nanni Svampa, Milano lo saluta con le sue canzoni sui tram

Nanni Svampa, ritratti nel piazzale della stazione di Lambrate (Nicola Marfisi, Milano - 2013-11-14) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Milano accompagna l’ultimo saluto a Nanni Svampa in musica, sulle note delle sue canzoni per le vie e le piazze della città che ha ispirato tutta la sua esperienza artistica e che in lui ha riconosciuto uno dei più originali interpreti del proprio spirito ironico e moderno.

Il Comune di Milano e ATM accompagneranno la cerimonia funebre, che si svolgerà oggi alle 14.30, con la trasmissione in diffusione sonora dei suoi più grandi successi su tutti i mezzi pubblici di superficie e nelle stazioni della metropolitana.

Per circa un’ora i cittadini potranno così salutare Nanni Svampa ascoltando Porta Romana bella, Coccodì Coccodà, El portafoeuj, Il minestrone, Risotto d’osteria, Si chiamava Ambroeus, Piazza Fratelli Bandiera e La Balilla.