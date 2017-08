Cittadini al posto degli spacciatori, così i boschi torneranno sicuri

Il percorso sterrato di via Buscate, tra i campi e i boschi a sud di Busto Arsizio, è funestato dai rifiuti abbandonati dagli incivili

Diciotto km di percorso nei boschi, 16 bacheche che spiegano fauna e flora dei luoghi, cenni storici, piccoli gioielli dimenticati tra chiesette abbandonate, ville padronali, maneggi e fattorie.

La scommessa del Cipta, dei due parchi locali del Rugareto e del Medio Olona, dei Comuni di Gorla Maggiore, Gorla Minore, Castellanza e Marnate era quella di riportare i cittadini dei rispettivi centri a passeggiare nei boschi per riprenderseli. Da sabato 2 settembre si potrà fare grazie alla realizzazione del percorso dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco ambientalista di Pollica ucciso il 5 settembre del 2010.

Negli ultimi anni, infatti, i boschi attorno alle città del Basso Varesotto sono diventati vere e proprie piazze di spaccio organizzate con tecniche da vietcong con tanto di guardie armate di machete, vie di fuga, nascondigli, vedette e – appunto – spacciatori che si dividono il giorno e la notte su turni fornendo, di fatto, un servizio h24 ai clienti che possono acquistare piccole o grandi quantità di marijuana, hashish, cocaina, eroina.

I boschi attorno a Marnate come quelli attorno alle due Gorla sono spesso ricettacolo di un’umanità dolente che non frequenta i boschi per il piacere di godersi la natura. Per questo il Cipta, associazione guidata da Carla Castellanza e nota in tutta l’area per il suo impegno in difesa dell’ambiente, ha pensato a questo percorso fruibile per tutti (giovani e anziani, famiglie o camminatori solitari) che si snoda tre i due Parchi locali sovracomunali del Medio Olona e del Rugareto.

L’inaugurazione avverrà sabato alle 12,30 dalla chiesa di San Vitale a Gorla Maggiore ma il tutto sarà proceduto da una tavola rotonda nella sala polivalente dell’area feste di via Sabotino sempre a Gorla Maggiore. Nel pomeriggio, lungo il percorso, saranno organizzate iniziative ludiche per i più piccoli mentre i ragazzi del consiglio comunal dei ragazzi presenteranno un lavoro su Vassallo e quelli delle scuole medie uno sulle peculiarità ambientali del percorso.