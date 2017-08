Naufragio in Sardegna: brutta avventura per una famiglia varesina

incidenti varie

Brutta avventura in mare per una famiglia varesina in vacanza in Sardegna.

Questa mattina poco prima delle 9, come riporta il giornale “L’Unione sarda”, i turisti, padre madre e 4 figli di 17, 15, 10 e 4 anni, a bordo di un’imbarcazione sono finiti contro uno scoglio nelle vicinanze della secca dei Berni a Villasimius. Nello scontro l’imbarcazione è rimasta danneggiata e ha iniziato a imbarcare acqua. La richiesta di soccorso è stata raccolta dalla capitaneria di porto.

Nel frattempo l’uomo, O.M. 48enne di Varese proprietario dell’imbarcazione, aveva già aperto la zattera di salvataggio dove aveva trasferito i familiari.

Due motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno portato in salvo l’intera famiglia, mentre la barca è stata rimorchiata fino al porto di Villasimius.