Nel cuore dell’Oasi Zegna

oasi zegna

Torniamo in Piemonte. Questa settimana infatti, il nostro account Instagram sarà gestito dall’Oasi Zegna che ci porterà tra paesaggi bellissimi, sentieri, location per il relax e ristoranti per il buon gusto.

L’ Oasizegna è un parco naturale ad accesso libero esteso per circa 100 Km2 tra #Trivero e la Valle Cervo, nelle Alpi Biellesi in #Piemonte, a un’ora da Varese. E’ il luogo ideale per famiglie e sportivi per praticare tutto l’anno attività a contatto con la natura, nel pieno rispetto degli ecosistemi. Non perdete questa estate gli eventi e le esperienze pensati per tutti!

Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana. La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

Ecco chi ha partecipato al nostro progetto, clicca qui.