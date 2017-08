Nel manicomio abbandonato di Limbiate

Gianluca Parisi è uno studente del liceo artistico don Milani di Venegono inferiore, ama molto viaggiare e per hobby fa il videomaker.

Un giorno, con altri “compagni d’avventura” è andato nell’ex manicomio di Limbiate: “Molto famigerato nella zona per le storie che avvolgono la struttura, come la presunta detenzione del figlio illegittimo di Benito Mussolini chiamato “Benito Albino”. La struttura è stata chiusa dopo la legge Basaglia che ha messo fine ai manicomi in Italia, ed è rimasta abbandonata – spiega a Varesenews – Ovviamente noi siamo andati unicamente per registrare qualche ripresa per i nostri canali youtube» questo è il suo video.