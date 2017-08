“Nessun pericolo per la falda acquifera e per i pozzi di Vedano”

falda acquifera

La presa di posizione del gruppo di maggioranza Vedano Viva in merito al ritrovamento nei giorni scorsi di alcuni bidoni di liquami nella zona della ex cava:

Facciamo chiarezza. In merito alle ultime notizie uscite sui giornali in questi giorni sui presunti sversamenti illegali di “grandi quantità di oli esausti” alla ex Cava in località Fontanelle (terreno di proprietà privata) e di un possibile “disastro ambientale”, vogliamo tranquillizzare la popolazione e l’opinione pubblica. Non vi sono in alcun modo rischi per la falda acquifera e per i pozzi di Vedano. Sono ben lontani e nulla hanno a che vedere con il ritrovamento in cava di alcuni rifiuti.

Tutto nasce dal ritrovamento (da parte della ditta che sta eseguendo i lavori di revamping del metanodotto) di vecchi filtri di olio per camion e di alcuni bidoni ripieni di liquami, risalenti probabilmente a prima degli anni ’80 e che sono stati segnalati alle autorità competenti. Da qui, come atto dovuto, sono partite le indagini della Procura e l’assegnazione della bonifica, affidata alla stessa ditta che sta eseguendo i lavori di scavo. Il Comune di Vedano Olona per mano dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale ha lavorato prontamente e si è messo a disposizione delle autorità per quanto di competenza.

I primi di agosto è stato eseguito un sopralluogo nel quale sono state campionate le tipologie di rifiuti ritrovati e sono stati prelevati campioni di terreno per poter essere analizzati. Ad oggi non ci sono stati ancora comunicati i dati ufficiali delle analisi, che ribadiamo riguardano un’area circoscritta e senza alcun tipo di interferenza con la falda. Siamo tuttavia rammaricati che si siano diffuse notizie di tale portata senza alcun riscontro reale. La situazione è quindi sotto controllo: tutte le autorità coinvolte stanno lavorando secondo le procedure vigenti per chiudere al più presto questa vicenda.