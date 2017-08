Nevica al rifugio Città di Busto Arsizio

Foto varie

Al rifugio Città di Busto Arsizio, a quota 2.480 in località Pian dei Camosci in Val Formazza, si aspettavano un calo repentino delle temperature, ma alzarsi con la neve è stata una sorpresa anche per gli stessi gestori. «In settimana abbiamo avuto un tempo splendido – dice Marco Valsesia, responsabile del rifugio – con delle minime notturne che arrivavano a 12 gradi. Questa mattina la temperatura era a zero e ha nevicato, circa 10 centimetri di neve, e ora ci sono 5 gradi». (nella foto il rifugio questa mattina)

In mattinata c’è stata una schiarita e nei prossimi giorni dovrebbe migliorare. «Abbiamo avuto il pieno per tutta la stagione – continua Valsesia – e abbiamo prenotazioni anche per Ferragosto, ma ancora qualche posto c’è».

Il menù al rifugio Città di Busto è ancora quello estivo ma per oggi si è fatta un’eccezione.

Per chi volesse prenotare: (+39) 0324 63092 / 347 5566808