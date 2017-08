Nidi gratis: sostegno regionale alle madri che rientrano al lavoro

<KENOX S730 / Samsung S730>

Regione Lombardia ha confermato anche per il 2017/2018 la misura Nidi Gratis.

Dal 28 agosto è possibile profilarsi in SiAge (Sistema Agevolazioni), il servizio web sviluppato da Lombardia Informatica che Regione Lombardia mette a disposizione di cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per presentare on line le richieste di contributo e finanziamento sui fondi promossi dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Europea. Dal 18 settembre fino al 4 ottobre 2017 sarà possibile compilare la domanda sempre in SiAge.

La Misura Nidi Gratis è una delle misure del Programma “Reddito di Autonomia” che ha l’obiettivo di contrastare la povertà sia su un piano economico che sociale. In particolare Nidi Gratis 2017-2018 favorisce la possibilità per i genitori ed in particolare per le madri di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo o della bimba all’asilo nido, in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempo di lavoro.

I soggetti destinatari sono i nuclei famigliari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) con figli frequentanti nidi e micronidi dichiarati dai Comuni che, in forma singola o associata, hanno aderito alla Misura “Nidi Gratis 2017-2018”.

I genitori devono possedere i seguenti requisiti:

a) Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;

b) essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;

c) essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

Le risorse disponibili per la Misura Nidi Gratis 2017-2018, ammontano complessivamente ad Euro 32.000.000,00

Nidi Gratis integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando le rette dovute dalle famiglie in possesso dei requisiti, per i mesi di effettiva frequenza – compresi tra settembre 2017 e luglio 2018 – del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi, individuati dai Comuni nella fase di adesione alla misura Nidi Gratis 2017-2018.

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino o della bambina al servizio, come prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE e non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa se non compresa all’interno della retta).

Per avere ulteriori informazioni su soggetti destinatari, requisiti per accedere alla domanda, risorse disponibili e tutto quello che ruota attorno alla misura Nidi Gratis 2017-2018,

CLICCATE QUI