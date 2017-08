“Niente fuochi e il mio comune sta morendo”

Le immagini dei fuochi d'artificio a Laveno Mombello scattate da Monica Mattana

Cara redazione di Varesenews

vi chiedo gentilmente di pubblicare il mio sfogo per quanto riguarda la “morte” del comune dove abito che è quello di Laveno Mombello.

Per colpa dell’ amministrazione comunale una tradizione lunga più di 55 anni, i fuochi d’artificio, è in crisi e come “scusa” si accampa la questione della sicurezza quando mi ricordo che, quando ero bimba, le strade venivano chiuse per poter permettere alla gente di andare in giro tranquillamente (nella foto d’archivio un’edizione dei fuochi a Laveno). Io ho 26 anni e vedo il mio comune morire: il prossimo cartello che vedremo sotto a quello segnaletico che indica l’inizio del comune di Laveno sarà “benvenuti nel centro anziani all’aperto” !

Sono arrabbiatissima con il sindaco del mio comune che è stato messo su dal popolo perché ha fatto delle promesse e non ne ha mantenuta neppure una.

Giada