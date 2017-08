Non chiama a casa durante un’escursione, scattano i soccorsi

montagna soccorso alpino

I tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del CNAS, il Soccorso alpino e speleologico lombardo, sono stati allertati verso le 18 di mercoledì 23 agosto per il mancato rientro di un escursionista trentenne di Varese. Dopo avere dormito al rifugio Mambretti, in Val Caronno, stamattina il ragazzo è salito sul Pizzo di Scotes e verso mezzogiorno ha sentito i familiari, avvisando che li avrebbe ricontattati nel pomeriggio.

Nonostante avesse con sé un telefono satellitare, le comunicazioni erano impossibili e allora il padre si è allarmato e ha chiesto aiuto. La Centrale ha inviato l’elicottero per una ricognizione dall’alto. La montagna però in quella zona è molto frastagliata, con un ampio anfiteatro e il ragazzo non è stato avvistato. Il mezzo è rientrato in base e ha portato in quota una squadra territoriale di soccorritori del CNSAS.

Nel frattempo, percorrendo uno dei probabili tratti dell’itinerario comunicato, il giovane è stato avvistato, illeso. I tecnici sono scesi con lui fino al rifugio, dove si è fermato, come da programma. Le squadre sono rientrate nel corso della serata.

Una disavventura a lieto fine che però è utile per dare qualche informazione a chi si avventura in montagna. “È molto importante programmare bene l’itinerario che si vuole intraprendere e comunicare a qualcuno che si conosce le diverse tappe, per risparmiare tempo utile in fase d’intervento -spiega il CNAS- anche perchè le comunicazioni via telefono in montagna non sono sempre possibili e questo è un fattore rilevante da tenere in considerazione“.