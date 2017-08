Norme troppo rigide, stop alle feste di fine estate

sagre e feste corni e pecc gavirate erbamolle

Tutte le feste annullate. Buguggiate getta la spugna davanti alle nuove, rigide, norme che regolano l’organizzazione delle sagre e delle feste.

“Verificate l’ordinanza del questore di Varese, nonché la circolare del Prefetto di Varese e viste le linee guida del Ministero dell’Interno per l’installazione di strutture per sagre e feste paesane, considerato che per ottenere i prescritti permessi e le autorizzazioni non ci sono materialmente i tempi per adempiere a quanto prescritto, si è deciso di non effettuare la festa di fine estate di agosto, quella del 1-2-3 settembre e la castagnata del 22 ottobre”.

Insomma, l’associazione Santacaterina di Buguggiate che organizza anche la Festa di Erbamolle, si è riunita ed ha valutato che la quantità e la qualità della documentazione richiesta per motivi di sicurezza fosse davvero troppa. Impossibile, organizzare queste feste rispettando tutte le norme e quindi meglio lasciar perdere.

La decisione è stata comunicata dal vice presidente Ettore Carinella con una breve nota che cela però una cocente delusione.

“Speriamo di riuscire ad organizzare almeno il Falò del 26 novembre – spiega invece Alessandra Bertoni, dell’associazione – Forse i tempi sono più lunghi e abbiamo più tempo per predisporre ciò che occorre”.

Da dove parte questa nuova normativa è ormai noto: dopo i gravi fatti di Torino, il ministero è corso ai ripari e ha dettato disposizioni che valgono per tutti, per città grandi come, appunto Torino, e per i piccoli paesi come Buguggiate (a questo link trovate tutto il nuovo regolamento).

Certo, per un comune di pochi abitanti applicare alla lettera il regolamento è quasi impossibile, ma tant’è. Il momento è difficile e non resta che fare un passo indietro, in attesa di tempi migliori.