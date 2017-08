“Note sul Ceresio” si chiude con il pianista Andrea Molteni

musica classica

Terzo e ultimo appuntamento per “Note sul Ceresio“, la rassegna che quest’estate ha portato sulle rive del lago concerti di grande qualità, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e il Centro Studi Accademia di musica di Porto Ceresio.

Domenica 3 settembre alle 21 in piazza Bossi, si esibisce in concerto Andrea Molteni, giovane e apprezzato talento del pianoforte.

“Andrea Molteni è un giovane pianista di livello internazionale – dice l’assessore alla cultura Alessandro De Bortoli – Per noi di Porto Ceresio sarà un onore averlo nostro ospite e per questo dobbiamo ringraziare il Maestro Giovanni Salvatore Astorino del Centro Studi Accademia di musica di Porto Ceresio”.

Il pianista suonerà brani di Bach, Haydn, Brahms e Stravinskij, con un bis a sorpresa per un concerto, ad ingresso libero, che promette un’indimenticabile serata per tutti.

Andrea Molteni, che abita a Inverigo, ha iniziato a sette anni lo studio del pianoforte e, nel 2014, a soli 16 anni si è diplomato, con il massimo dei voti, la lode e una menzione d’onore all’unanimità della Commissione, al Conservatorio di Como sotto la guida del Maestro Mario Patuzzi. Attualmente studia con lo stesso Maestro al Conservatorio di Como e con il M° Vincenzo Balzani a Milano.

A 13 anni inizia a studiare Composizione e a 15 anni organizza e dirige un’orchestra formata da giovani musicisti, l’Orchestra del Lago.

Andrea ha al suo attivo 28 primi premi assoluti in concorsi nazionali ed internazionali, l’ultimo dei quali a Nizza, nonché un secondo premio al concorso internazionale di esecuzione pianistica di Kosice e, nel 2015, è entrato nella rosa dei finalisti al Premio Pianistico Internazionale Silvio Bengalli di Valtidone. Nello stesso anno ha ricevuto il Premio Franz e Maria Terraneo come miglior diplomato di scuola comasca nell’anno 2014.

Nel 2013 è stato premiato dall’associazione “Cercle Wagner” di La Gaude, in Francia, con una Borsa di studio che lo ha portato al Festival di Bayreuth in Germania in occasione del Giubileo Wagneriano; per la stessa associazione ha

sostenuto numerosi concerti a Nizza, Monte Carlo, Mentone e Cannes.

L’anno scorso è stato invitato a suonare presso la Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo e presso il Museo Scriabin a Mosca, ed è regolarmente invitato in importanti stagioni concertistiche e festival in Italia, Francia, Svizzera, Slovacchia e Romania.