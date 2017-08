Nubifragio sul Varesotto, super lavoro per i vigili del fuoco

Sono bastati pochi minuti di pioggia e vento per sradicare alberi e scoperchiare tetti. Il maltempo era annunciato, la protezione civile aveva diffuso un allerta meteo ma i danni di quella che è sembrata una “piccola tromba d’aria” sono stati notevoli.

Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco di Varese nel corso della notte tra venerdì e sabato e sabato mattina le squadre erano ancora al lavoro.

La viabilità nelle arterie principali è stata ripristinata e prosegue la messa in sicurezza di diverse piante cadute al suolo sulle abitazioni e su strade minori.

Il forte vento ha scoperchiato tre abitazioni nei comuni di Malnate in via Fratelli Roselli e di Varese in via Brennero e in viale Belforte: i vigili del fuoco hanno effettuato dei sopralluoghi e messo in sicurezza le aree.

Situazioni critiche si registravano questa mattina soprattutto sulle strade periferiche: le arterie principali sono state liberate. Alberi caduti a Cazzago Brabbia, Travedona Monate e sulla pista ciclabile intorno al lago di Varese. La zona più colpita è quella di Varese centro.

