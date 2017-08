Nuove regole per le feste, riunione delle polizie locali

Polizia locale a convegno

Questa sera martedì 29 agosto alle ore 21.00 si terrà presso il centro anziani di via Filippini in Cugliate Fabiasco, un incontro esplicativo e risolutivo in merito alle nuove disposizioni emanate dalla Prefettura riguardo la “safety”, relativamente all’organizzazione degli eventi, e alla “security“, per le forze dell’ordine che devono sovrintendere al controllo delle varie manifestazioni.

L’incontro, organizzato dal comandante della polizia locale convenzionata dei comuni di Rancio Valcuvia e Cugliate Fabiasco, Commissario Giuseppe Cattoretti, sarà presieduto dal comandante della polizia locale del Comune di Gallarate, dottor Antonio Lotito, il quale insieme ad altri comandanti ha contribuito alla stesura di un documento da presentarsi ai vari organi di competenza prima di ogni organizzazione di manifestazione.