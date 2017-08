Nuovi campi da calcio al Ronchi: ecologici e a prova d\'infortunio

Sintetici ma amici dell’ambiente e soprattutto anti-infortuni: sono i nuovi campi in fase di realizzazione al centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi di via Colombo.

I lavori sono già iniziati da qualche settimana: per prima cosa è stato spostato il campo in erba ad 11 e poi sono stati “disegnati” i nuovi campi quello a 7 e quello a 5. Entrambi avranno un fondo in erba sintetica che sarà ecologica oltre che di ultima generazione.

“Non ci sarà nessuna colata di cemento ma solo il posizionamento di materiali creati ad hoc sul prato – spiegano dal centro sportivo – questo, unito all’utilizzo di un’erba sintetica di 4,5 centimetri, consentirà garantire la miglior fruibilità possibile agli atleti riducendo anche il rischio di infortuni”.

I due campi si aggiungono al centro sportivo formato da un palazzetto del basket, un campo da basket all’aperto, due campi da tennis al coperto e omologati per la serie A e due campi da beach volley.

Per scoprire come sta cambiando l’area calcistica, che dovrebbe essere ultimata entro fine settembre, sarà sufficiente attendere domenica 3 settembre quando il centro sportivo sarà aperto per una giornata di test proposta ad atleti di tutte le età dalle diverse realtà. Nel frattempo da oggi, lunedì 28 agosto, partirà il centro estivo multisport con la partecipazione di una trentina di bimbi del quartiere.