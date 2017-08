“Nuovi sacchetti di Agesp, anche a voi si distruggono sempre?”

Un lettore alle prese con i nuovi sacchetti della raccolta dell’umido che si continuano a distruggere si chiede se sia lui ad essere particolarmente sfortunato o se questa cosa capiti anche ad altri.

Buongiorno Direttore,

da quando ho ritirato i nuovi sacchetti per la raccolta differenziata dell’umido non c’è ancora stata una volta in cui tutto sia filato liscio. In cui il sacchetto non si sia distrutto quando ho cercato di staccarlo dal suo rotolo o che non si sia tagliato all’interno del cestino o che ancora abbia resistito al tentativo di chiusura con un cordino. Non una volta.

All’inizio ho pensato di essere diventato io un po’ maldestro, di tirare con troppa forza dal rotolo o di lasciare per troppo tempo il sacchetto prima di buttarlo. Ma alla fine ho raggiunto una consapevolezza: sono quei sacchetti che non sono fatti a regola d’arte.

Io capisco il tentativo di ridurre i costi ma forse così stiamo esagerando. Volevo quindi sapere se sono stato io particolarmente sfortunato o se questa è una piaga che affligge anche altri.